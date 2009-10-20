Бюджетна авіакомпанія скоротить частоту рейсів до Сімферополя

Лоу-кост-авіаперевізник «Візз Ейр Україна» в зимовому розкладі 2009/2010, який вступить в силу з кінця жовтня й діятиме до кінця березня, скоротить частоту рейсів до Сімферополя.

Згідно з повідомленням авіакомпанії, зараз призупинено рейс Львів–Сімферополь, оскільки він був суто сезонним.

Крім того, частота рейсів за маршрутом Київ–Сімферополь зменшиться з 7 до 4 у зимовий час.

По решті рейсів істотних змін не буде.

«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 року.

«Візз Ейр Україна» зареєстрована в Україні, її засновником є компанія з українським капіталом. Авіапарк компанії складається з двох літаків Airbus А320.