Бюджетна авіакомпанія скоротить частоту рейсів до Сімферополя
В зимовому розкладі 2009/2010
Лоу-кост-авіаперевізник «Візз Ейр Україна» в зимовому розкладі 2009/2010, який вступить в силу з кінця жовтня й діятиме до кінця березня, скоротить частоту рейсів до Сімферополя.
Згідно з повідомленням авіакомпанії, зараз призупинено рейс Львів–Сімферополь, оскільки він був суто сезонним.
Крім того, частота рейсів за маршрутом Київ–Сімферополь зменшиться з 7 до 4 у зимовий час.
По решті рейсів істотних змін не буде.
«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 року.
«Візз Ейр Україна» зареєстрована в Україні, її засновником є компанія з українським капіталом. Авіапарк компанії складається з двох літаків Airbus А320.