Діти з інтернатів Криму не проходять медогляд

Прокуратура направила подання до уряду Криму для негайного усунення порушень - перевірки в школах-інтернатах, ПТУ і прийомних сім`ях засвідчили, що в автономії не виконується норма закону, що передбачає проведення двічі на рік медичного огляду дітей цієї категорії.

"Установлено факти, коли маленькі кримчани не оглядалися лікарями протягом декількох років. В окремих випадках опікуни безпідставно відмовлялися доставляти дітей до лікарів", - інформує прес-служба наглядового відомства.

Так, вихованець інтернату з вродженим пороком серця три роки не був у кардіолога. "Лише на вимогу прокуратури дитину з хворим серцем направлено до дитячої лікарні для проведення так необхідного їй обстеження", - йдеться у повідомленні.

У поданні прокуратура вказала й на інші порушення. "Зокрема, на перманентно вакантні посади медпрацівників у низці інтернатів автономії, виконання обов`язків медсестер людьми, які не мають спеціальної освіти тощо", - повідомило наглядове відомство.