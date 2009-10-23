Сформовано базу кодів IMEI мобільних телефонів

Узагальнену базу даних кодів IMEI мобільних телефонів/терміналів сформовано державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) і працює в повному обсягу.

IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі під час виготовлення телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

Як повідомили в прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ), станом на 20 жовтня 2009 року до “білого” списку бази даних внесено 79 млн. 147 тис. 956 кодів IMEI мобільних терміналів, з яких 76 млн. 239 тис. 974 є кодами тих мобільних телефонів, які на 1 вересня поточного року працювали в мережі всіх операторів мобільного зв`язку, а також тих, які продаються на законних підставах і надалі будуть підключені до мереж операторів.

Поповнюватиметься “білий” список бази даних буде за рахунок кодів IMEI мобільних телефонів, які законно ввезені на територію України і продаються в торговій мережі.

У НКРЗ також повідомили: для того, щоб бути упевненим у легальності мобільного телефону, потрібно здійснити декілька етапів його перевірки. По-перше, під час покупки мобільного телефону обов`язково переконатися в тому, що його код IMEI занесено до бази даних УДЦР. По-друге, необхідно врахувати, що куплений “сірий” телефон, швидше за все не потрапить до "білого" списку. Користувачам, які працюють у мережі операторів і функціонували до 1 вересня 2009 року, можна перевірити свій код телефону, направивши SMS-повідомлення з кодом IMEI власного мобільного телефону на короткий номер 307 свого оператора, або на сайті Українського державного центру радіочастот - www.ucrf.gov.ua.

Згідно з рішенням і gоложенням про порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв НКРЗ про ввезення до держави таких пристроїв, з 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення і реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде держпідприємство «Український державний центр радіочастот» у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів має три реєстри: "білий" список, "чорний" список і "сірий" список.

До "білого" списку вносяться номери кодів мобільних телефонів, які дозволені для застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це всі номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до кінця вересня 2009 року або легально ввезені до України.

У "чорний" список заносяться номери мобільних телефонів, які не занесені до "білого" списку або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони).

До "сірого" списку входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в "білому", ні в "чорному" списку. Упродовж трьох місяців телефони з цього списку переходять в "білий" або "чорний" список (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).