Гендиректора Артеку поставили на лічильник і погрожують вбити

Міністерство внутрішніх справ охороняє генерального директора міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА, який перебуває в лікарні в Києві, через погрози, що надійшли на його адресу, заявив керівник МВС Юрій ЛУЦЕНКО.

«Був телефонний дзвінок від громадянина, який погрожує через три дні, починаючи від суботи, включити лічильник стосовно пана директора «Артеку», якщо він не виконає його вимог», - сказав ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами міністра, той, хто телефонував, попередив: якщо керівник дитячого центру не виконає його умов, то буде убитий.

«Можливо, це просто дзвінок не зовсім адекватної людини під впливом всієї істерії навколо цієї справи, а, можливо, це серйозна погроза, тому ми і поставили охорону», - сказав ЛУЦЕНКО.

Міністр відмовився уточнити, які вимоги висувала людина, яка телефонувала. «Я не маю права їх розголошувати», - заявив керівник МВС.

18 жовтня НОВОЖИЛОВ був госпіталізований після того, як правоохоронні органи в ході розслідування кримінальної справи про можливе розбещення неповнолітніх в «Артеку» почали обшукувати квартири його родичів у Києві.

У п`ятницю, 23 жовтня, НОВОЖИЛОВ після інтенсивної терапії був переведений із реанімаційного відділення у звичайну палату.

З вечора п`ятниці до НОВОЖИЛОВА в лікарні приставлена охорона МВС, повідомила його прес-секретар Людмила ЛОЗОВА.