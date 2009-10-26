Небо над Севастополем, Керчю і Сімферополем осяється феєрверком

Святкові феєрверки відбудуться у день святкування 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, 28 жовтня, у містах-героях Київ, Одеса, Севастополь та Керч, а також у Сімферополі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

Наказ про проведення феєрверків підписав т.в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО, повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони.

Феєрверки двадцятьма залпами буде проведено о 20.00.