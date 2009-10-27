У Криму знову пов`язали педофіла

Співробітники міліції затримали в Криму чоловіка за підозрою в розтлінні дівчинки.

«Зареєстровано черговий факт педофілії. Непрацюючий місцевий житель систематично здійснював розпусні дії щодо малолітньої дівчинки і, врешті-решт, згвалтував її», - повідомила прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Інцидент стався у Кіровському районі автономії.

За рішенням суду підозрюваного арештовано. Триває розслідування.

У середині жовтня в Сімферополі міліція затримала чоловіка за підозрою у згвалтуванні 5-річної дівчинки.