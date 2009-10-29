Справа на мільйон: у Криму викрили піщаних махінаторів

У Криму прокуратура порушила кримінальні справи щодо посадових осіб державного підприємства, які нанесли державі понад 1 млн. 130 тис. грн. збитків, повідомляє прес-служба МВС.

В травні минулого року посадовці уклали з відкритим акціонерним товариством договір на проведення робіт із поглиблення дна акваторії морського порту, у якому вдвічі завищили суму виконаних робіт, чим завдали збитки державі на суму понад 210 тис. грн.

Крім того, вони звинувачуються в здійсненні незаконного видобування 13,1 тисяч тонн піску, державі завдано збитки на суму понад 920 тис. грн.

Справи порушено за ознаками злочинів, передбачених статтями "службова недбалість" та "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".