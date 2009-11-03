Прикордонники запровадили масочний режим

Співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України несуть службу в пунктах пропуску з марлевими профілактичними пов`язками на обличчі.

«На ділянці відповідальності Азово-Чорноморського регіонального управління вживаються заходи з профілактики ГРВІ у зв`язку із загостренням епідеміологічної ситуації в країні», - сказано в повідомленні прес-службі управління.

Медичний персонал переведено на цілодобове чергування, щодня проводиться моніторинг здоров`я прикордонників.

Із персоналом служби провели інструктаж для виявлення ознак хвороби у тих, хто перетинає держкордон України. «У разі виявлення хворих негайно направлятимуть до місцевих лікувальних закладів, а інформацію про них передаватимуть до служби охорони здоров`я МОЗ», - зазначили в прес-службі.

Крім того, з середини жовтня прикордонники в пункті пропуску «Крим» несуть службу в посиленому режимі у зв`язку зі спалахом африканської чуми в Краснодарському краї Росії. «Ретельно оглядається весь автотранспорт, що слідує до України, для недопущення ввезення заражених м`ясопродуктів на територію країни», - повідомили в прес-службі.