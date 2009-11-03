У Криму є загроза занесення грипу А/H1N1

Через міграційні процеси існує загроза занесення до Криму вірусу грипу А/H1N1, вважає міністр охорони здоров`я автономії Сергій ДОНІЧ.

«Є чималий шанс завезення сюди специфічного вірусу», - сказав він на прес-конференції в Сімферополі.

У Криму працюють санаторно-курортні установи, куди приїжджають відпочивати й жителі 9-ти регіонів України, де проводяться карантинні заходи. «В середньому, близько 300 чоловік прибувають (щодня)», - сказав міністр.

Крім того, через паніку українці їдуть до Криму перечекати ситуацію. «Працівники ДАІ зупиняють машини-рефрижератори, заповнені меблями, пожитками - аж до сковорідки. Хтось каже: тут житимемо, поки все не закінчиться. Хтось їде з двома валізами. Кажуть: візьмемо квартиру в Алупці, в Алушті, перечекаємо біля моря», - зазначив міністр.

На сьогодні на півострові вірусу грипу А/H1N1 та сезонного грипу немає. При цьому відзначається зростання захворюваності на ГРЗ. «Це пов`язано зі зміною температурного режиму: із звичних 20-25 градусів ми швидко підійшли, по суті, до нульової позначки, - сказав міністр. - Не всі ще установи опалюються на належному режимі».

За попередні дні захворюваність на ГРВІ по Криму в середньому становила від 380 до 600 людей за день. «На сьогодні хворих 2196», - сказав міністр, додавши, що це в п`ять разів менше, ніж межа епідпорогу. «Поріг захворюваності ми не перевищили», - заявив ДОНІЧ.