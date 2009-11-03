У Севастополь надійшли 880 упаковок «Таміфлю»

880 упаковок препарату «Таміфлю» додатково надійшли у Севастополь ввечері 2 листопада, повідомив начальник управління охорони здоров`я міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ.

«Стаціонар у нас забезпечений. Зокрема, інфекційна лікарня мала 370 упаковок “Таміфлю”, тобто, на 370 пацієнтів. Буквально учора ввечері ми одержали ще 880 упаковок. Тобто, ось перші 1200-1300 осіб на початок епідемії захищені. А далі, по мірі розвитку ситуації, будемо додатково купувати ліки», - сказав він в «прямому ефірі» ТРК «Севастополь».

«Ми готувалися наперед, централізовано, на виділені з бюджету 90 тисяч гривень купили 1340 доз вакцин проти звичайного грипу, розподілили їх по лікувальних установах», - додав ПОЛОГОВ.

«В повному обсязі прищепимо Будинок дитини, включаючи дітей, які там знаходяться, і медичний персонал. Ми 140 доз передали для пацієнтів геріатричного будинку-інтернату. Ми розподілили вакцини, що залишилися, для медичного персоналу, щоб прищепити дільничну службу», - сказав він.

Захисні маски в наявності практично у всього персоналу. «Зараз Міністерством охорони здоров`я підготовлений лист, який дозволяє нам створити резерв противірусних препаратів, включаючи і "Таміфлю", виключно для медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам», - сказав ПОЛОГОВ.

Як додав начальник управління, незважаючи на те, що в Севастополі в цілому благополучна ситуація, фіксується сезонний рівень захворюваності ГРВІ, випадків звичайного і каліфорнійського грипу не зареєстровано, «раптом впродовж трьох днів населення повністю викупило всі медикаменти (протипростудні препарати), ажіотажний попит, черги стояли, хапали, скільки «в руки» дають, стільки і брали препаратів». «Тобто, - додав він, - ось ця, я б назвав, паніка, ось цей ажіотажний попит за три дні спустошив аптеки».

На думку ПОЛОГОВА, ажіотажний попит сьогодні можна припинити тільки одним: перевести відпуск даної групи медикаментів виключно на рецептурну форму. «Якщо триватиме неконтрольоване придбання цих ліків, повірте мені, не вистачить ні на оптових складах, ніде і ніколи не вистачить цих ліків», - заявив він.