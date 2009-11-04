В Україні підтвердили 17 випадків «свинячого» грипу

В Україні лабораторно підтверджено 17 випадків захворювання людей на грип А/Н1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції перший заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

“Ми отримали підтвердження грипу А/Н1N1 у місті Києві у людини, яка померла. Підтверджено цей діагноз у військовому госпіталі та у Київській області (але поки що лише у обласній СЕС у вірусологічній лабораторії, матеріал доставлено в Інститут епідеміології для додаткових обстежень),” – сказала МУХАРСЬКА.

За її словами, продовжується зростання захворюваності саме у західних регіонах країни. “Дев’ять регіонів активно втягнуті у ситуацію розповсюдження грипу та ГРВІ. Три регіони, у яких ми спостерігаємо дуже активне зростання захворюваності, - це Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська області. Останніми днями захворюваність перейшла на центральні регіони, зареєстровано перевищення епідемічного порогу у Києві, Вінниці та Чернігові”, - зазначила заступник головного санлікаря.

Вона наголосила, що у попередні роки за добу фіксували 25-30 тисяч випадків захворювань на ГРВІ, натомість нині за добу реєструють по 70-80 тисяч випадків застудних хвороб. “Є дві особливості перебігу епідемічного сезону 2009-2010 років - по-перше, зростання захворюваності почалося на два місяці раніше (зазвичай, це спостерігається у грудні). По-друге, показники захворюваності дуже швидко зростають - у кілька разів за тиждень”, - наголосила МУХАРСЬКА, додавши, що на сьогодні в цілому по Україні кількість людей, що захворіли на грип та ГРВІ, - близько 478 тисяч.