Кабмін виділив 10 млн. грн. на житло для депортованих

Уряд виділив 10 млн. грн. із Стабілізаційного фонду на будівництво житла для кримських татар та інших раніше депортованих народів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

За його словами, ці кошти враховано в держбюджеті на 2009 рік, проте не було визначено конкретну суму.

Як уточнив УМАНСЬКИЙ, кошти будуть виділені Раді міністрів Криму і, окрім будівництва житла, будуть використані для будівництва систем водо-, газо-, електропостачання і водовідведення, будівництво і реконструкцію шкіл з кримськотатарською мовою навчання.