Жителі Севастополя передали СБУ секретні документи ЧФ Росії
17:36, 04 листопада 2009Крым
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Хай самі розбираються
Жителі Севастополя днями знайшли і передали спецслужбі України близько 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії, повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
“Сьогодні-завтра ми повернемо Чорноморському флоту Росії близько 10 таємних документів, які нам передали громадяни України - жителі Севастополя”, - сказав НАЛИВАЙЧЕНКО журналістам.
Він наголосив: наразі невідомо, як документи вийшли за межі бази ЧФ.
“Хай розбираються самі внутрішніми розслідуваннями”, - сказав голова СБУ.
Продовжуючи тему ЧФ в сьогоднішньому ефірі “Радіо Свобода”, НАЛИВАЙЧЕНКО закликав: “Не треба нам закидати, що ми чимось перешкоджаємо Чорноморському флоту. Ні. З точністю навпаки - ми їм допомагаємо”.
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