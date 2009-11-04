Жителі Севастополя передали СБУ секретні документи ЧФ Росії

Жителі Севастополя днями знайшли і передали спецслужбі України близько 10 секретних документів Чорноморського флоту Росії, повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Сьогодні-завтра ми повернемо Чорноморському флоту Росії близько 10 таємних документів, які нам передали громадяни України - жителі Севастополя”, - сказав НАЛИВАЙЧЕНКО журналістам.

Він наголосив: наразі невідомо, як документи вийшли за межі бази ЧФ.

“Хай розбираються самі внутрішніми розслідуваннями”, - сказав голова СБУ.

Продовжуючи тему ЧФ в сьогоднішньому ефірі “Радіо Свобода”, НАЛИВАЙЧЕНКО закликав: “Не треба нам закидати, що ми чимось перешкоджаємо Чорноморському флоту. Ні. З точністю навпаки - ми їм допомагаємо”.