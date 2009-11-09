У підвалі житлового будинку в Сімферополі знайшли ракети
15:17, 09 листопада 2009Крым
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На вулиці Ракетній
Дев`ять радянських освітлювальних ракет знайшли працівники теплокомуненерго в підвалі дев`ятиповерхового будинку в Сімферополі, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Про знахідку на вулиці Ракетній комунальники вранці у понеділок повідомили рятувальникам.
На місце виявлення ракет виїхали співробітники МНС, МВС, СБУ і контррозвідки. «Погрози вибуху ракети не представляють. Втім, і безпечними їх назвати, як і будь-який начинений порохом предмет, не можна», - зазначили рятувальники.
Вилученням і знищенням боєприпасів займаються правоохоронні органи.
«Звідки і як з`явилися в будинку ракети, з`ясовується», - додали в МНС.
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