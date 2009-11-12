9 тисяч працівників ЧФ РФ попереджені про скорочення

2 тисячі працівників скорочено на Чорноморському флоті з початку реформування Збройних Сил Росії, 9 тисяч попереджені про майбутнє скорочення, і ці процеси йдуть, заявив виконуючий обов`язки директора Севастопольського міського центру зайнятості Олександр ШАПІРО.

«У жовтні ми одержали списки на скорочення ще 1 тис. 800 осіб, і ринок праці Севастополя відчуває постійний тиск за рахунок процесів скорочення на ЧФ РФ», - сказав він у прямому ефірі Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії.

На запитання, чи є на сьогодні в міському центрі зайнятості актуальні вакансії для вільнонайманих працівників ЧФ РФ, які підпали під скорочення, ШАПІРО відповів: «Усього до нас на облік з тієї кількості скорочених прийшли близько 600 чоловік, 430 з них одержали у центрі зайнятості соціальні послуги. Зараз на обліку 300 чоловік, тобто ми вже працевлаштували 130 чоловік».

За твердженням керівника служби зайнятості, проблема працевлаштування колишніх працівників ЧФ РФ полягає в тому, що вони з достатньо високим фінансовим забезпеченням і претендують на максимальний рівень допомоги з безробіття. «Тобто, люди з певними амбіціями, з гордістю і за флот, і за країну, з досвідом. І вони не погоджуються на ту роботу, яка зараз є», - сказав він.

Як додав ШАПІРО, відсоток скорочених працівників ЧФ РФ, які доходять до служби зайнятості, достатньо невеликий, тому що 40-50% - це люди пенсійного віку. «Тобто, це не клієнти служби зайнятості. Частина людей з тих чи інших причин просто не стають до нас на облік», - сказав він.

А у тих, хто стає на облік, заявив директор служби зайнятості, ситуація така: «Вони повинні усвідомити своє становище, нове місце на достатньо жорсткому ринку праці, і приймати адекватно життєво важливі рішення. Вони ризикують просто засидітися, очікуючи вступу до тієї ж самої річки 2-тисячних, 3-тисячних, 4-тисячних заробітних плат. Їх (таких зарплат) у цій ситуації вже просто не буде. Це треба усвідомлювати».