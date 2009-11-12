Міськрада Севастополя надала пільги національним громадам

Севастопольська міська рада надала пільги з орендної плати за користування майном, що є власністю територіальної громади міста, ряду національно-культурних товариств.

На черговому пленарному засіданні відповідне рішення було ухвалене щодо Севастопольського міського відділення Кримського вірменського товариства, Севастопольського культурно-освітнього товариства «Херсонес» і Севастопольського міського товариства німців «Відродження».

Депутати пояснюють, що органи місцевого самоврядування мають сприяти національно-культурним товариствам у збереженні і розвитку етнічної, культурної і мовної самобутності.

Як заявив журналістам голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ, один проект рішення передбачав встановлення орендної ставки у розмірі 1% на рік від незалежної оцінки вартості об`єктів оренди, а інший - встановлення орендної ставки у розмірі 1 гривня за квадратний метр приміщень. Прийнято варіант, який передбачає, що національні громади платитимуть 1 гривну за квадратний метр.

«Встановлення орендної ставки у розмірі 1 відсотка від незалежної оцінки вартості об`єкту спричинило б за собою припинення діяльності вірменського, грецького і німецького товариств, оскільки плата за оренду приміщень, комунальні послуги, ремонт здійснюється за рахунок скромних внесків членів товариств - людей небагатих, в більшості своїй пенсіонерів і тих, хто навчається. Крім того, товариства є не прибутковими і не ведуть господарської діяльності», - сказав він.

САРАТОВ вважає, що «по суті, національні товариства своєю діяльністю доводить гарантоване Конституцією та іншими законами право національних меншин на свою мову, свою культуру, на свою самобутність і традиції».

Він додав, міськрада і надалі відгукуватиметься на потреби Асоціації національно-культурних товариств Севастополя (у місті налічується 32 таких товариства), тому що «їх активна робота сприяє зміцненню міжнаціональних зв`язків, а отже, політичній стабільності у Севастополі».