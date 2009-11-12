Два маршрутних автобуси зіткнулися у Севастополі

Два маршрутних автобуси, де на момент аварії перебувало 35 пасажирів, зіткнулися у Севастополі. Внаслідок ДТП троє людей отримали тілесні ушкодження, повідомляє прес-служба ДАІ України.

Водій автобуса "Богдан" не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з "Мерседесом", що рухався попереду в попутному напрямку.

Постраждали троє пасажирів автобуса Mersedes.

В Українi минулої доби сталося майже 700 ДТП, в яких 16 осіб загинули, 110 поранено.