Два маршрутних автобуси зіткнулися у Севастополі
10:33, 12 листопада 2009Крым
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З 35 пасажирами
Два маршрутних автобуси, де на момент аварії перебувало 35 пасажирів, зіткнулися у Севастополі. Внаслідок ДТП троє людей отримали тілесні ушкодження, повідомляє прес-служба ДАІ України.
Водій автобуса "Богдан" не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з "Мерседесом", що рухався попереду в попутному напрямку.
Постраждали троє пасажирів автобуса Mersedes.
В Українi минулої доби сталося майже 700 ДТП, в яких 16 осіб загинули, 110 поранено.
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