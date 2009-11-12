Янукович обіцяє ввести страхову медицину
16:45, 12 листопада 2009Крым
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У разі обрання президентом
Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє у разі приходу до влади запровадити в державі страхову медицину з дотаціями для пільгових категорій громадян.
«Медичне страхування - питання назріле», - сказав лідер регіоналів сьогодні журналістам в Євпаторії після відвідин дитячої клінічної лікарні.
«У моїй (передвиборній) програмі ця програма (страхової медицини) є. Я її виконуватиму», - сказав кандидат у Президенти.
«Має бути адресна дотація кожного пенсіонера на охорону здоров`я», - наголосив ЯНУКОВИЧ. Крім того, держава повинна піклуватися про дітей-сиріт, інвалідів тощо.
При цьому кожен працюючий українець має платити за якісне медобслуговування.
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