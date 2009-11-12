Янукович обіцяє ввести страхову медицину

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє у разі приходу до влади запровадити в державі страхову медицину з дотаціями для пільгових категорій громадян.

«Медичне страхування - питання назріле», - сказав лідер регіоналів сьогодні журналістам в Євпаторії після відвідин дитячої клінічної лікарні.

«У моїй (передвиборній) програмі ця програма (страхової медицини) є. Я її виконуватиму», - сказав кандидат у Президенти.

«Має бути адресна дотація кожного пенсіонера на охорону здоров`я», - наголосив ЯНУКОВИЧ. Крім того, держава повинна піклуватися про дітей-сиріт, інвалідів тощо.

При цьому кожен працюючий українець має платити за якісне медобслуговування.