Тимошенко поговорить про газ з Путіним в Ялті
17:00, 14 листопада 2009Крым
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Вже за тиждень
Прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО планує під час саміту глав урядів країн СНД у Ялті обговорити зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНОМ питання поставок газу в 2010 році.
«Ми і далі з Росією вестимемо конструктивну розмову щодо того, як формувати ціну на газ для України», – сказала ТИМОШЕНКО у суботу на нараді в Сєвєродонецьку.
19 листопада в Криму пройде засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.
«Ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», – додала ТИМОШЕНКО.
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