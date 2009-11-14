Тимошенко поговорить про газ з Путіним в Ялті

Прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО планує під час саміту глав урядів країн СНД у Ялті обговорити зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНОМ питання поставок газу в 2010 році.

«Ми і далі з Росією вестимемо конструктивну розмову щодо того, як формувати ціну на газ для України», – сказала ТИМОШЕНКО у суботу на нараді в Сєвєродонецьку.

19 листопада в Криму пройде засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини», – додала ТИМОШЕНКО.