На дорогах Криму шукають небезпечний вантаж

Рейди-перевірки під назвою «Небезпечний, великогабаритний вантаж» почалися в Криму. Операція триватиме на території півострова до 9 грудня включно, повідомляє прес-служба Державтоінспекції автономії.

Співробітники ДАІ перевірять дотримання водіями вантажівок Правил дорожнього руху (ПДР), документацію, інформаційні таблиці і знаки небезпеки, протипожежні засоби.

У водія обов`язково має бути дозвіл, виданий Державтоінспекцією за місцем отримання вантажу.

Державтоінспекція нагадує: за порушення ПДР при перевезенні небезпечного вантажу водій притягується до адміністративної відповідальності і повинен виплатити штраф в розмірі від 510 до 680 гривень.

Для посадових осіб, що відповідають за комплектацію і технічний стан транспорту, який перевозить небезпечний вантаж, передбачений штраф від 680 до 850 гривень.