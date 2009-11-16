Міліція вступилася за свого Москаля
12:59, 16 листопада 2009Крым
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Просить суд закрити провадження
|Анатолій Гриценко. Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба кримської міліції, існує ухвала Київського районного суду Сімферополя про відкриття провадження за позовною заявою ГРИЦЕНКА до МОСКАЛЯ.
Управління МВС у Криму подало апеляційну скаргу на ухвалу райсуду і просить закрити провадження у справі у зв`язку «з численними порушеннями норм матеріального та процесуального права».
6 жовтня ГРИЦЕНКО назвав «собачою нісенітницею» висловлювання МОСКАЛЯ на його адресу й заявив про підготовку позовів до суду. Спікера автономії, зокрема, обурили звинувачення начальника міліції в покриванні діяльності ряду депутатів кримського парламенту.
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