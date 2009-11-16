Симоненко не виключає фальсифікацій під час виборів-2010

Кандидат на пост Президента України, лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО не виключає фальсифікацій під час проведення президентських виборів.

«Законодавче поле сьогодні використовується для того, щоб дати практичну можливість представникам потужного капіталу в черговий раз фальсифікувати вибори Президента», - сказав лідер КПУ сьогодні на прес-конференції.

Він пояснив, що задля цього буде використовуватися адміністративний ресурс, передусім - діючим Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Він головний корупціонер у державі і якраз примусив державні установи, засоби масової інформації різних форм власності, наукові та інші організації проводити круглі столи, обговорюючи його проект Конституції. Тим паче гроші з державного бюджету йдуть на обговорення цього проекту», - підкреслив лідер комуністів, слова якого цитує УНІАН.

Він наголосив, що обговорюються не зміни до Конституції взагалі, а лише проект Конституції, який був представлений ЮЩЕНКОМ.

Крім того, СИМОНЕНКО вважає, що засобом фальсифікації результатів президентських виборів буде також положення закону про вибори Президента, яким дозволяється голосування всіх українських громадян, які працюють за кордоном, а не лише тих, хто перебуває на консульському обліку.

«Чотири-сім мільйонів (громадян) знаходяться за межами України і працюють. На консульському обліку знаходяться 230-240 тисяч. Куди, в яку країну будемо направляти бюлетені? Це ж мішками знов фальсифікувати. А це в основному громадяни з західних областей України. ЮЩЕНКО - він перший, хто сьогодні використовує адміністративний ресурс для того, щоб сфальсифікувати вибори», - підкреслив СИМОНЕНКО.

Крім того, вважає лідер КПУ, потужні політичні сили - такі, як БЮТ та Партія регіонів - також мають на меті фальсифікацію виборів. «Вони якраз намагаються сьогодні домовитися між собою, що їм не потрібні виборці. Вони, одні - на лівому березі, інші - на правому березі, будуть займатися одним і тим же - фальсифікувати вибори», - підкреслив СИМОНЕНКО.