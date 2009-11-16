Використовуєш символіку Ялти – плати

Якщо аморал, дозвіл заберуть

Виконком міськради Ялти затвердив положення про порядок видачі дозволів на право використання символіки міста. П`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян доведеться тепер платити приватним підприємцям – фізичним особам за право використання символіки, повідомляє прес-служба мерії. Юридичні особи платитимуть 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт або послуг. «Дозвіл може бути анулюваний, якщо використання місцевої символіки заявником в комерційних цілях перечитиме загальноприйнятим моральним нормам», – відзначили в мерії.

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