Використовуєш символіку Ялти – плати
16:18, 16 листопада 2009Крым
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Якщо аморал, дозвіл заберуть
Виконком міськради Ялти затвердив положення про порядок видачі дозволів на право використання символіки міста.
П`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян доведеться тепер платити приватним підприємцям – фізичним особам за право використання символіки, повідомляє прес-служба мерії.
Юридичні особи платитимуть 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт або послуг.
«Дозвіл може бути анулюваний, якщо використання місцевої символіки заявником в комерційних цілях перечитиме загальноприйнятим моральним нормам», – відзначили в мерії.
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