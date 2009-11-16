Ющенко підшукав міністра оборони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що в найближчі дні внесе подання на призначення Юрія ЄХАНУРОВА міністром оборони держави, передає кореспондент УНІАН.

«Я це подання зроблю буквально завтра», - сказав ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам

За його словами, відставка ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони була свого часу ініційована прем`єр-міністром через звинувачення у корупції.

ЮЩЕНКО підкреслив, що уряд так і не ініціював кримінальної справи. «Пройшло більше п’яти місяців. Жодна кримінальна справа по факту корупції міністра ЄХАНУРОВА не розглядається в судах», - сказав ЮЩЕНКО, висловивши думку, що Юлія ТИМОШЕНКО ввела в оману українське суспільство, звинувачуючи міністра в корупції.

«Я буду наполягати на кандидатурі ЄХАНУРОВА. Це міністр, якого безпідставно звинуватили у необ’єктивній інформації і відправили у відставку», - сказав Президент.

Він підкреслив, що ТИМОШЕНКО має виправити свою помилку і вибачитись перед ЄХАНУРОВИМ.

Парламент не підтримає призначення ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони, у разі внесення ЮЩЕНКОМ цієї кандидатури на розгляд Верховної Ради, сказав в інтерв’ю УНІАН перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

За його словами, заява ЮЩЕНКА щодо ЄХАНУРОВА свідчить про те, що продовжується боротьба між Президентом та прем’єр-міністром за вплив на Міністерство оборони, зокрема, під час виборчої кампанії.

Як сказав ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, трива «дитяча гра у пісочниці». «В даній ситуації не йдеться про жодні державні інтереси», - зазначив він.

Депутат наголосив, що країна тривалий час спостерігає «за високими інтелектуальними відносинами» ЮЩЕНКА і ТИМОШЕНКО.

Так, уряд звинувачує Президента в тому, що він винний у смерті людей від грипу, а ЮЩЕНКО, «як кажуть в Одесі, веде себе некоректно, оскільки неприйнятно з боку мужчини на один рік збільшити вік жінки», сказав ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Він переконаний, що Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони не підтримає кандидатуру ЄХАНУРОВА, як і парламент в цілому.