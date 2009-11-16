Строк – за вибух у Євпаторії

Сімферопольський районний суд сьогодні оголосив рішення у справі про вибух у п`ятиповерховому будинку в Євпаторії в грудні 2008 року, троє комунальників отримали строки від 6 до 8 років ув’язнення.

«Версія слідства про вибух газу знайшла своє повне підтвердження в суді», - сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Райсуд погодився з позицією наглядового відомства й визнав провину начальника, майстра та електрогазозварника комунального підприємства в інкримінованих ним злочинах.

Начальнику й майстру за порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, службову недбалість призначено покарання у вигляді 6 і 7 років позбавлення волі.

Електрогазозварник засуджений до 8 років ув’язнення за вбивство по необережності, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, необережне знищення або пошкодження майна.

«У обвинувачених є можливість оскаржити вирок, який ще не набув чинності», - зазначили в прокуратурі.

Працівники комунального підприємства зберігали балони з газом у підвалі будинку.

Вибух у будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів увечері 24 грудня 2008 року. Загинули 27 людей.

Матеріали розслідування прокуратури, направлені до суду в травні 2009 року, склали 41 том. Зокрема це результати понад 50 експертиз і допити більш як 800 свідків.