Ялта знесе 120 рекламних носіїв

Влада Ялти вирішила демонтувати 83 білборди і 37 сітілайтів, які належать фірмі, що заборгувала місту за оренду землі майже мільйон гривень.

Як повідомили у прес-службі ялтинської мерії, рекламні носії встановили в 2005 році - в період, коли обов`язки міського голови виконував тодішній секретар міськради. Білборди і сітілайти з`явилися «в обхід дислокації рекламоносїв, затвердженої міською владою».

«До рішення про знесення дійшли давно, але чекали моменту, коли юридичний відділ міськвиконкому подасть позов до суду на демонтаж», - повідомили в мерії.

Фірма заборгувала Ялті за оренду землі близько 1 млн. грн., повідомив міський голова Сергій БРАЙКО. У червні господарський суд виніс постанову на користь Ялти. Правда, стягнути борг поки що не вдалося. «На думку міської влади, «фірма вже порожня», на суди представники не з’являються», - зазначили в мерії.

Демонтовані рекламні носії розмістять на складах комунального підприємства. «Згодом вони будуть реалізовані в рахунок відшкодування боргу фірми місту, але тільки у разі відповідного рішення суду», - зазначили в мерії.

Зокрема, 43 рекламних носіїв приберуть з набережної Ялти. «Після знесення на набережній залишиться 41 рекламоносій, тобто - менше половини. Отже, ялтинці та гості курорту зможуть знову вдосталь милуватися морем замість нав`язливої реклами із закликами купити елітне житло», - зазначили в мерії.

На місцях, що звільнилися, іншу рекламу встановлювати не будуть, обіцяє мер.