Заняття у Севастополі поновлять у понеділок

У Севастополі з наступного понеділка в повному обсягу поновиться навчальний процес у всіх навчальних, позашкільних і дитячих дошкільних установах міста, припинений на три тижні через грип у країні.

Про це заявив начальник управління освіти і науки міської держадміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ на апаратній нараді.

Як повідомив начальник управління охорони здоров`я міськдержадміністрації Віктор ПОЛОГОВ, у Севастополі рівень захворюваності знизився до позначки 54,3 випадки на 10 тисяч населення. Таким чином, місто вийшло на середній рівень сезонної захворюваності минулих років.

За словами ПОЛОГОВА, «серйозних випадків захворювань на грип немає», разом з тим, він констатував, що в ніч з суботи на неділю в Севастополі від пневмонії, викликаної грипом, помер чоловік.

Голова Севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН зазначив: «Ажіотаж в країні спадає, але вакцинацією треба займатися. У Севастополі пік захворюваності припадає на кінець січня - початок лютого. Хочемо ми цього чи ні - грип буде. Не «свинячий», так звичайний, який приходить до нас щороку».

«1300 чоловік у нас щеплено, це медперсонал, будинок дитини, геріатричний інтернат. До міста має надійти ще одна велика партія вакцини. Продовжуватимемо щеплення», - додав КУНІЦИН.