Фармацевтам шиють справу через підробку документів

У Криму стосовно директора і головного бухгалтера приватного підприємства, основний вид діяльності якого – оптово-роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, порушили кримінальну справу через підробку документів під час закупівлі ліків.

"Посадові осіби підприємства використовували підроблені документи, щоб перевести безготівкові кошти у готівку при проведенні операцій із закупівлі і реалізації лікарських препаратів і медикаментів", – повідомила прес-служба кримської податкової.

Справу за статтею "підробка документів" порушили за матеріалами співробітників управління податкової міліції.