Фармацевтам шиють справу через підробку документів

11:32, 17 листопада 2009
Крым
2 0

"Накопали" податківці

У Криму стосовно директора і головного бухгалтера приватного підприємства, основний вид діяльності якого – оптово-роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, порушили кримінальну справу через підробку документів під час закупівлі ліків. 

"Посадові осіби підприємства використовували підроблені документи, щоб перевести безготівкові кошти у готівку при проведенні операцій із закупівлі і реалізації лікарських препаратів і медикаментів", – повідомила прес-служба кримської податкової. 

Справу за статтею "підробка документів" порушили за матеріалами співробітників управління податкової міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter