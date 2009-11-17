Фармацевтам шиють справу через підробку документів
11:32, 17 листопада 2009Крым
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"Накопали" податківці
У Криму стосовно директора і головного бухгалтера приватного підприємства, основний вид діяльності якого – оптово-роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, порушили кримінальну справу через підробку документів під час закупівлі ліків.
"Посадові осіби підприємства використовували підроблені документи, щоб перевести безготівкові кошти у готівку при проведенні операцій із закупівлі і реалізації лікарських препаратів і медикаментів", – повідомила прес-служба кримської податкової.
Справу за статтею "підробка документів" порушили за матеріалами співробітників управління податкової міліції.
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