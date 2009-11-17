Почастішали підробки 200 гривень

Національний банк України повідомляє про випадки підробки грошових знаків номіналом 200 гривень 2001 року випуску, що почастішали.

«Протягом 2009 року значно збільшилася кількість вилучених з обігу підроблених банкнот номіналом 200 гривень 2001 року випуску», - йдеться у телеграмі НБУ.

Нацбанк інформує про виявлення трьох основних варіантах підробки. Так, банкноту склеєно з двох аркушів, флуоресценція паперу відсутня, поверхня банкноти гладка або може бути деформована шляхом тиснення. У підроблених банкнотах водяний знак і захисна стрічка імітовані друком, при цьому текст на захисній стрічці не читається. Рельєфність елементів у місці розташування портрета Лесі Українки імітована нанесенням прозорого шару з клею.

У Нацбанку відзначають, що достовірність таких банкнот визначається не лише за допомогою універсальних детекторів валюти, напівавтоматичних детекторів і автоматизованих систем сортування банкнот, а й при уважному візуальному контролі.