Почастішали підробки 200 гривень
НБУ радить уважно роздивлятися
Національний банк України повідомляє про випадки підробки грошових знаків номіналом 200 гривень 2001 року випуску, що почастішали.
«Протягом 2009 року значно збільшилася кількість вилучених з обігу підроблених банкнот номіналом 200 гривень 2001 року випуску», - йдеться у телеграмі НБУ.
Нацбанк інформує про виявлення трьох основних варіантах підробки. Так, банкноту склеєно з двох аркушів, флуоресценція паперу відсутня, поверхня банкноти гладка або може бути деформована шляхом тиснення. У підроблених банкнотах водяний знак і захисна стрічка імітовані друком, при цьому текст на захисній стрічці не читається. Рельєфність елементів у місці розташування портрета Лесі Українки імітована нанесенням прозорого шару з клею.
У Нацбанку відзначають, що достовірність таких банкнот визначається не лише за допомогою універсальних детекторів валюти, напівавтоматичних детекторів і автоматизованих систем сортування банкнот, а й при уважному візуальному контролі.