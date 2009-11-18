Що робити з Донузлавом

Верховна Рада Криму доручила Раді міністрів автономії вивчити варіанти використання озера Донузлав і прилеглої до нього території з урахуванням державних і суспільних інтересів.

Оптимальний варіант використання Донузлава уряд автономії має шукати разом із зацікавленими підприємствами, відомствами, органами місцевого самоврядування, залучаючи наукові установи, контролюючі органи і громадські організації.

У пояснювальній записці до рішення говориться, що, з одного боку на Донузлаві вже тривалий час ведеться інтенсивна розробка родовища будівельного піску, з іншого боку - більшість органів місцевого самоврядування хочуть розвивати «рибогосподарське використання озера» і яхтовий туризм, створювати курортно-рекреаційні комплекси.

«Назріла необхідність в комплексному вивченні конфлікту з урахуванням державних і суспільних інтересів», - говориться в пояснювальній записці.

У документі зазначається, що в даний час жоден із чотирьох суб`єктів, які ведуть видобуток піску на Донузлаві, не має повного пакета дозвільних документів.

«За підрахунками Кримської геологічної експедиції та підприємства ”Південекогеоцентр” сумарні запаси піску Донузлавського родовища становлять близько 15 млн. кубометрів, що за існуючих обсягах видобутку (0,7 - 1 млн. тонн на рік) і експлуатаційних втратах вистачить ще лише на 10-12 років, - говориться в записці. - При цьому, як випливає з висновків природоохоронних служб, завдається значної шкоди навколишньому природному середовищу, як при видобуткуі піску, так і при його транспортуванні».

Пропозиції уряд має внести до парламенту Криму.