Путін і Тимошенко не обговорюватимуть газові питання

Під час роботи Міжурядової українсько-російської комісії з економічного співробітництва, засідання якої пройде 19 листопада в Ялті, питання газових відносин між країнами не обговорюватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Газові питання обговорюватися не будуть», - сказала вона.

«Хочу розчарувати всіх, хто постійно перебуває в системі оцінки газових конфліктів, тому що між Україною і Росією на економічному комітеті жодного питання, що стосується природного газу, розглядатися не буде, з однієї простої причини - у нас немає сьогодні проблемних питань в цій сфері. У нас на 10 років врегульовано всі питання, починаючи від ціноутворення і закінчуючи всіма аспектами співпраці щодо транзиту. Крім того, у нас врегульовано всі відносини за розрахунками», - сказала ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що з 2010 року буде збільшено розмір тарифу на транзит газу. «Вперше за 18 останніх років буде істотно підвищено ціну на транзит російського газу через територію України. За нашими розрахунками, приблизно в два рази», - сказала глава уряду.

Прем`єр заявила, що в результаті підвищення тарифів покращиться фінансове становище «Нафтогазу України». «Це істотно покращить фінансове становище НАК «Нафтогазу». Це зміцнить його повну незалежність, зміцнить його статус і дасть можливість здійснювати модернізацію і реконструкцію НАК «Нафтогаз України», - сказала ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада ТИМОШЕНКО заявила: «19 числа пройде спеціальне засідання українсько-російської економічної комісії, де будуть присутні два прем`єри - Росії та України - і урядові делегації. Саме ми знову порушуватимемо питання, як нам оптимізувати ціни для України на природний газ і як нам оптимізувати всі наші відносини».

18 листопада представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що Віктор ЮЩЕНКО має намір запропонувати керівництву Росії внести зміни до газових контрактів.