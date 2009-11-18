Рейтинги кандидатів у президенти

Рейтинги Арсенія ЯЦЕНЮКА і Володимира ЛИТВИНА як кандидатів у президенти зрівнялися, про це свідчать оприлюднені сьогодні в Києві результати соціологічного дослідження компанії «Нью імідж маркетинг груп», проведеного в період з 10 до 15 листопада.

За даними соцопитування, можна говорити про те, що чітко визначено двох лідерів - це Віктор ЯНУКОВИЧ з результатом 22,4% і Юлія ТИМОШЕНКО - з показником 14,1%.

Зрівнялися показники ЯЦЕНЮКА і ВЛИТВИНА - 5,6% і 5,4% відповідно, відзначають експерти.

За ними, згідно опитування, йдуть Сергій ТІГІПКО - 3,5%, Петро СИМОНЕНКО - 3,2%, Віктор ЮЩЕНКО - 2,9%, Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,2%, Олександр ПАБАТ - 1,1%, Олег ТЯГНИБОК - 1%.

За оцінкою експертів компанії, ЛИТВИН стає “своїм” для півдня і сходу країни, оскільки у зв`язку з невиразною позицією ЯНУКОВИЧА щодо епідемії грипу його рейтинг знижується і на цьому фоні зростає рейтинг ЛИТВИНА. Помітні рейтингові втрати мають ТИМОШЕНКО і ЯЦЕНЮК.

Електоральні групи кандидатів по регіонах розподілені таким чином: ЯНУКОВИЧ має найбільшу підтримку у східному регіоні (34,2%), ТИМОШЕНКО - у Києві (36,5%), ЯЦЕНЮК - у західному регіоні (29,3%), ЛИТВИН - у південно-східному регіоні (39,6%), ТІГІПКО - в південно-східному регіоні (31,1%).

Методом особистого інтерв`ю було опитано 2400 респондентів. Під час дослідження використовувалася імовірнісна випадкова вибірка, рівно наповнена по областях, яка відображає структуру населення в областях за статтю і віком.

Гранична похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3%.