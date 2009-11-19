Путін і Тимошенко зустрінуться в Ялті
09:36, 19 листопада 2009Крым
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На порядку денному - атомна енергетика, авіація, космос, зерно...
Засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії відбудеться сьогодні, 19 листопада, в Ялті.
Його проведуть прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН.
До порядку денного включені питання співпраці в атомній енергетиці, промисловості, транспорті, авіаційній промисловості, космічній промисловості, агропромисловому комплексі, науці і техніці та інші.
За підсумками очікується підписання протоколу засідання.
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