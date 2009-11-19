Путін і Тимошенко зустрінуться в Ялті

Засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії відбудеться сьогодні, 19 листопада, в Ялті.

Його проведуть прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН.

До порядку денного включені питання співпраці в атомній енергетиці, промисловості, транспорті, авіаційній промисловості, космічній промисловості, агропромисловому комплексі, науці і техніці та інші.

За підсумками очікується підписання протоколу засідання.