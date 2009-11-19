Путін прилетів до Криму

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН прибув у Крим для участі в засіданні Комітету з економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії.

Як повідомив телефоном УНІАН працівник прес-служби Ради міністра Криму, главу російського уряду в аеропорту «Сімферополь» зустрічали керівники автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, у другій половині дня на трасі неподалік від в`їзду в аеропорт чергували активісти Руської общини Криму. Кілька десятків чоловік тримали прапори Криму, портрети ПУТІНА і великий банер з написом «Навіки з Росією».

Неподалік від них знаходилася ініціативна група - понад 200 чоловік. Ці люди виступали під транспарантами з гаслами проти Юлії ТИМОШЕНКО (приміром: «Тимошенко - криза - лихо!»). На активістах були вдягнуті дощовики із символікою Партії регіонів.

Крим зустрів прем`єрів країн СНД негодою - весь день було хмарно і періодично йшов дощ.