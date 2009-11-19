Експерт бачить загрози в одночасних візитах Саакашвілі і Путіна

Запрошення Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ до Києва в день зустрічі в Ялті прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ є загрозливою для національних інтересів України політтехнологією з боку команди Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

На його думку, збіг у часі цих подій, а також одночасне оприлюднення листа ЮЩЕНКА до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо проблем у газовій сфері дає підстави «робити висновки, що команда ЮЩЕНКА зараз знову має у пріоритеті гру проти ТИМОШЕНКО».

Разом із тим ФЕСЕНКО переконаний, що зараз керівникам Української держави у своїх політичних рішеннях, діях та позиціях треба керуватися загальнонаціональними інтересами. Політолог зазначив, що «ця гра на контрасті, гра всупереч, вже завдає шкоди державним національним інтересам України, зокрема у газовій сфері».

«Я не знаю хто, як організовував візит СААКАШВІЛІ. Тут дійсно є формальні приводи: відкриття нового приміщення грузинського посольства - хоча можна було його відкривати не сьогодні. Є, звичайно, річниця помаранчевої революції, але вона також не сьогодні», - сказав експерт.

ФЕСЕНКО також підкреслив, було б дипломатично розвести у часі ці дві події - зустріч ТИМОШЕНКО з ПУТІНИМ і візит СААКАШВІЛІ до Києва.

«На жаль, у тому, що вони співпали, є елементи певної політтехнології, які можуть зашкодити Україні», - резюмував ФЕСЕНКО.

У четвер у Ялті ТИМОШЕНКО проведе зустріч з прем`єр-міністром Росії ПУТІНИМ, після чого відбудеться п`яте засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії під головуванням прем`єр-міністрів двох країн.

Також у четвер в Україну з робочим візитом прибув Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, який зустрічається з ЮЩЕНКОМ.