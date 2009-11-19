Путін і Тимошенко спілкуються тет-а-тет

Зустріч прем`єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА проходить у Лівадійському палаці в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч, яка почалася о 19.25, проходить у форматі тет-а-тет.

Потім прем`єр-міністри двох країн проведуть зустріч у вузькому колі, після чого почнеться 5-е засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням прем`єрів двох країн.

Як сказав журналістам віце-прем`єр РФ Олексій КУДРІН, російська делегація прилетіла до України пізніше запланованого часу, оскільки затягнулося засідання наглядової ради «Зовнішекономбанку», яке проводив ПУТІН.