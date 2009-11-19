Путін в Ялті шуткував про Саакашвілі

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН з іронією прокоментував візит в Україну Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, порадивши керівнику української держави Віктору ЮЩЕНКУ зустрічатися з ним без краваток.

"Чим займалися наші колеги - гадки не маю, але, думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись сходити. "Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они", - сказав ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті, коментуючи на прохання журналістів зустріч ЮЩЕНКА і СААКАШВІЛІ.

ПУТІН повідомив, що у нього буде спільна робоча вечеря з ТИМОШЕНКО.

"Ми разом підемо зараз на вечерю, мене колега запросила...", - сказав російський прем`єр.

При цьому він порадив ЮЩЕНКУ і СААКАШВІЛІ вечеряти без краваток.

"Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть, без краваток, краватки нині в ціні. Не приведи господи... Ну, ви мене розумієте", - сказав ПУТІН

Кадри, коли СААКАШВІЛІ від хвилювання жував свою кроватку, обійшли в 2008 році весь світ.

ТИМОШЕНКО зі сміхом зауважила, що вона точно без краваток може проводити вечері.

«Зжере гість ЮЩЕНКА ще його краватку», - додав ПУТІН.

Російський прем`єр зазначив, що його зустріч з ТИМОШЕНКО була дуже корисною, оскільки вирішувалися життєво важливі, істотні питання, що стосуються як РФ, так і України.

«Я знаю, чим ми займалися... Ми говорили сьогодні про співпрацю в космосі, машинобудуванні, енергетиці, в авіабудуванні», - сказав ПУТІН.