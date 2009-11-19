Путін в Ялті шуткував про Саакашвілі
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|Михайло Саакашвілі
"Чим займалися наші колеги - гадки не маю, але, думаю, що двом президентам завжди є про що поговорити, щось обговорити, кудись сходити. "Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они", - сказав ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті, коментуючи на прохання журналістів зустріч ЮЩЕНКА і СААКАШВІЛІ.
ПУТІН повідомив, що у нього буде спільна робоча вечеря з ТИМОШЕНКО.
"Ми разом підемо зараз на вечерю, мене колега запросила...", - сказав російський прем`єр.
При цьому він порадив ЮЩЕНКУ і СААКАШВІЛІ вечеряти без краваток.
"Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони вечерятимуть, без краваток, краватки нині в ціні. Не приведи господи... Ну, ви мене розумієте", - сказав ПУТІН
Кадри, коли СААКАШВІЛІ від хвилювання жував свою кроватку, обійшли в 2008 році весь світ.
ТИМОШЕНКО зі сміхом зауважила, що вона точно без краваток може проводити вечері.
«Зжере гість ЮЩЕНКА ще його краватку», - додав ПУТІН.
Російський прем`єр зазначив, що його зустріч з ТИМОШЕНКО була дуже корисною, оскільки вирішувалися життєво важливі, істотні питання, що стосуються як РФ, так і України.
«Я знаю, чим ми займалися... Ми говорили сьогодні про співпрацю в космосі, машинобудуванні, енергетиці, в авіабудуванні», - сказав ПУТІН.