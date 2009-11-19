Путіну комфортно з Тимошенко

Уряду Російської Федерації комфортно працюється з Кабінетом міністрів України під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО, заявив прем`єр РФ Володимир ПУТІН.

«Нам з урядом ТИМОШЕНКО працювати комфортно. Вважаю, що за час нашої співпраці відносини між Росією і Україною стали стабільними і зміцнилися», - сказав російський прем`єр на спільній прес-конференції з ТИМОШЕНКО у Ялті.

Відповідаючи на запитання журналістів, яке головне досягнення у цій співпраці, ПУТІН виділив стабільні відносини і виконання двосторонніх зобов`язань.

«Україна - сорокап`ятимільйонна європейська країна. Весь час в останню мить від чогось відмовлятися, щось не договорювати, не доплачувати, претендувати на якийсь ексклюзив, але якщо ми говоримо про зростання самосвідомості, державності, суверенітету - це несумісні речі», - сказав глава російського уряду.

Він висловив думку, що уряду ТИМОШЕНКО вдалося вивести Україну «в стан самодостатності» і реально зміцнити суверенітет.

«Я повинен віддати належне уряду України - він виконує всі свої контрактні зобов`язання», - підкреслив прем`єр Росії, зазначивши, що це стосується і співпраці в газовій сфері.

У свою чергу ТИМОШЕНКО заявила, що вважає «дуже реальними для двох країн» два досягнення: правильно збудовану тактику співпраці, а також те, що уряди почали правильно вибудовувати стратегію співпраці на десятиліття вперед.