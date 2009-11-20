У «Нашій Україні» обурились тим, як Тимошенко «підхіхікувала» Путіну

Народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ називає зустріч прем`єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО та Володимира ПУТІНА в Ялті ганьбою та ляпасом для країни.

«Починаючи з того моменту, коли ТИМОШЕНКО три години чекала прильоту ПУТІНА, і закінчуючи тим, як вона себе вела під час зустрічі, складається враження, що з керівником уряду Росії зустрічалася не прем’єр незалежної держави, а його підлегла, - обурюється ПАРУБІЙ. - Зневага до Президента України, яка лунала з вуст ПУТІНА, зустрічала підтримку та «підхіхікування» ТИМОШЕНКО. Подібна поведінка вражає і принижує не лише ТИМОШЕНКО, а всіх українців».

ПАРУБІЙ заявив, що незалежно від політичних вподобань, Президент України є символом держави. Відтак, зневага та блюзнірство, з яким себе поводили ТИМОШЕНКО і ПУТІН - це, в першу чергу, зневага до України, сказав депутат.

«На жаль, ТИМОШЕНКО керується не національними інтересами, а бажанням отримати підтримку Кремля на президентських виборах», - сказав «нашоукраїнець».

За його словами, зустріч підтвердила прогнози ЮЩЕНКА, що Росія не буде вносити до газової угоди будь-яких письмових додатків, де б передбачалася невиплата Україною боргу. «Україна й далі лишається під сокирою «Газпрому», і в будь-який момент Росія може заявити про борг нашої держави перед нею», - переконаний ПАРУБІЙ.