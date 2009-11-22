Підводний човен Чорноморського флоту Росії мав проблеми з двигуном

Ситуація на підводному човні "Алроса" Чорноморського флоту Росії не становить небезпеки для екіпажа і самої субмарини, повідомив РІА Новости представник відділу інформаційного забезпечення Військово-морського флоту РФ.

"У суботу, 21 листопада, під час виконання навчальних завдань на полігоні в акваторії Чорного моря на російському дизель-електричному підводному човні "Алроса" виникли окремі несправності в одному з вузлів установки двигуна", - сказав співбесідник агентства. Після повернення на базу і усунення несправностей підводний човен повернеться на полігон для виконання навчальних завдань, сказав представник ВМФ РФ.

“Ситуація, що склалася, не становить небезпеки для людей і самого човна", - сказав він.