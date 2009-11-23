У Сімферополі виберуть найкрасивішу кримську татарку
11:00, 23 листопада 2009Крым
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На корону претендують 8 дівчат
Фінал національного кримськотатарського конкурсу "Кримськотатарська королева краси" пройде ввечері в середу в Сімферополі.
"Метою конкурсу є популяризація кримськотатарської культури серед молоді", - повідомляють організатори.
У конкурсі візьмуть участь 8 дівчат, "відібраних на підготовчих кастінгах" в регіонах Криму.
"Дівчат оцінить компетентне жюрі", - заявляє Кримськотатарський молодіжний центр.
Фінал супроводжуватиметься виступами кримськотатарських виконавців.
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