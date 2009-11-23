У Сімферополі виберуть найкрасивішу кримську татарку

11:00, 23 листопада 2009
Крым
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На корону претендують 8 дівчат

Фінал національного кримськотатарського конкурсу "Кримськотатарська королева краси" пройде ввечері в середу в Сімферополі. 

"Метою конкурсу є популяризація кримськотатарської культури серед молоді", - повідомляють організатори. 

У конкурсі візьмуть участь 8 дівчат, "відібраних на підготовчих кастінгах" в регіонах Криму.  

"Дівчат оцінить компетентне жюрі", - заявляє Кримськотатарський молодіжний центр. 

Фінал супроводжуватиметься виступами кримськотатарських виконавців.

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