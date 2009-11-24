Потяг на смерть збив жінку в Криму

11:14, 24 листопада 2009
Крым
0 0

Трагедія на 1417-му кілометрі

У Криму під колесами поїзда загинула жінка, її особа встановлюється, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

«На 1417-му кілометрі невстановленим поїздом було збито на смерть жінку», - зазначили рятувальники.

Інформація про нещасний випадок у Красногвардійському районі надійшла в понеділок.

Трагедія сталася між станціями Елеваторна і Єфремовська.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter