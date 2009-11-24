Потяг на смерть збив жінку в Криму
11:14, 24 листопада 2009Крым
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Трагедія на 1417-му кілометрі
У Криму під колесами поїзда загинула жінка, її особа встановлюється, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
«На 1417-му кілометрі невстановленим поїздом було збито на смерть жінку», - зазначили рятувальники.
Інформація про нещасний випадок у Красногвардійському районі надійшла в понеділок.
Трагедія сталася між станціями Елеваторна і Єфремовська.
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