Потяг на смерть збив жінку в Криму

Трагедія на 1417-му кілометрі

У Криму під колесами поїзда загинула жінка, її особа встановлюється, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. «На 1417-му кілометрі невстановленим поїздом було збито на смерть жінку», - зазначили рятувальники. Інформація про нещасний випадок у Красногвардійському районі надійшла в понеділок. Трагедія сталася між станціями Елеваторна і Єфремовська.

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