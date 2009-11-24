Проти Луценка не порушуватимуть справу

Генеральна прокуратура України відмовила матері постраждалих від насильства дітей Олені ПОЛЮХОВИЧ у порушенні кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА за розголошення таємниці усиновлення, заявив її адвокат Андрій ЦИГАНКОВ.

Він передав агентству УНІАН копію скарги на ім’я генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, у якій, зокрема, йдеться про те, що слідчі ГПУ, знаючи, що Олена ПОЛЮХОВИЧ не проживає за адресою своєї реєстрації, саме туди 18 листопада (через тиждень після прийняття рішення) направили листа із повідомленням про відмову в порушенні справи.

Адвокат вважає, що це було зроблено умисно, щоб мати дітей пропустила строки судового оскарження відмови порушення справи проти ЛУЦЕНКА.

У скарзі до генпрокурора ЦИГАНКОВ просить скасувати постанову про відмову у порушенні справи, якщо така існує, а також провести службову перевірку щодо обмеження конституційних прав ПОЛЮХОВИЧ.

18 листопада народний депутат України Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, что ГПУ затягує розгляд позовної заяви ПОЛЮХОВИЧ до ЛУЦЕНКА. Депутат вважає, що вчинені міністром дії були очевидні, оскільки ЛУЦЕНКО зробив заяву на прес-конференції перед десятками ЗМІ.

Довідка. 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”. Керівництво “Артеку” заявило, що розбещення до центру не має ніякого відношення.

Пізніше стало відомо, що депутат ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Він також заявив, що у скандалі фігурують три народних депутати.

14 жовтня ЛУЦЕНКО заявив, що висунуто звинувачення і було затримано батька двох неповнолітніх дітей, троє працівників "Артеку" проходять у справі як свідки.

За словами ЛУЦЕНКА, з’ясовано, що батько розлучився з дружиною, однак вона інколи дозволяла йому брати дітей з собою на відпочинок. Як зазначив ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Встановлено, що дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.