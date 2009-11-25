Севастополь відкрив нову котельну

Блоково-модульну котельну відкрили на Північній стороні в Севастополі.

"54 будинки, дитячий сад і школа отримали стабільне теплопостачання", - повідомляє прес-служба Севастопольської державної адміністрації.

Робота котельної забезпечує економію 100 тисяч кубометрів газу на рік і 35% витрат електроенергії в порівнянні з тією котельною, що була раніше.

"Ми разом з міською радою заощадимо бюджетні гроші", - відзначив голова адміністрації Сергій КУНІЦИН.