Севастополь відкрив нову котельну
11:45, 25 листопада 2009Крым
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54 будинки, дитсадок, школа з теплом
Блоково-модульну котельну відкрили на Північній стороні в Севастополі.
"54 будинки, дитячий сад і школа отримали стабільне теплопостачання", - повідомляє прес-служба Севастопольської державної адміністрації.
Робота котельної забезпечує економію 100 тисяч кубометрів газу на рік і 35% витрат електроенергії в порівнянні з тією котельною, що була раніше.
"Ми разом з міською радою заощадимо бюджетні гроші", - відзначив голова адміністрації Сергій КУНІЦИН.
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