Севастополь відкрив нову котельну

11:45, 25 листопада 2009
Крым
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54 будинки, дитсадок, школа з теплом

Блоково-модульну котельну відкрили на Північній стороні в Севастополі. 

"54 будинки, дитячий сад і школа отримали стабільне теплопостачання", - повідомляє прес-служба Севастопольської державної адміністрації. 

Робота котельної забезпечує економію 100 тисяч кубометрів газу на рік і 35% витрат електроенергії в порівнянні з тією котельною, що була раніше.  

"Ми разом з міською радою заощадимо бюджетні гроші", - відзначив голова адміністрації Сергій КУНІЦИН.

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