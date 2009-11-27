Зарплати моряків України і РФ необхідно вирівняти - Литвин

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що заробітна плата матроса, офіцера, керівника Військово-морських Сил України повинна зіставлятися абсолютно із зарплатою їх колег по Чорноморському флоту Росії.

"Якщо стоять два кораблі, і на одному зарплата в 5 разів менше, то які б набори не здійснювалися, з яких би регіонів ми не формували ВМС України, думаю, одними закликами до патріотизму ми далеко не заїдемо", - сказав ЛИТВИН на прес-конференції в Севастополі.

На думку спікера, потрібно робити так, щоб представнику українських ВМС не було соромно перед своїми колегами. "Вони ж спілкуються. Це політики можуть не спілкуватися, а військові спілкуються", - сказав голова ВР.

"Коли питаєш керівника ВМС, яка у вас зарплата?, він говорить: 6 тисяч. Питаєш: а у командира російського корабля? 36 тисяч. Різниця є", - додав ЛИТВИН.