Улов прикордонників: 1,5 км сітей і 300 кг риби
16:36, 30 листопада 2009Крым
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Понад 1500 метрів браконьєрських сітей і майже 300 кілограмів риби вилучили прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління в листопаді, повідомляє прес-служба.
Цього місяця складено близько 90 протоколів за грубе порушення рибного лову.
"Почався сезон браконьєрів. Майже щодня на березі Чорного і Азовського морів "зелені берети" зустрічаються з любителями незаконного промислу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, рибалки, виходячи в море на малих плавзасобах без документів і не інформуючи про пересування співробітників відомства, притягуються до відповідальності за порушення прикордонного режіма.
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