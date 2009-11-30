Улов прикордонників: 1,5 км сітей і 300 кг риби

Понад 1500 метрів браконьєрських сітей і майже 300 кілограмів риби вилучили прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління в листопаді, повідомляє прес-служба.

Цього місяця складено близько 90 протоколів за грубе порушення рибного лову.

"Почався сезон браконьєрів. Майже щодня на березі Чорного і Азовського морів "зелені берети" зустрічаються з любителями незаконного промислу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, рибалки, виходячи в море на малих плавзасобах без документів і не інформуючи про пересування співробітників відомства, притягуються до відповідальності за порушення прикордонного режіма.