Артеківці всього світу зберуться на віртуальний форум

Віртуальний міжнародний форум артеківців, де планується обговорити сьогодення дитячого центру і його перспективи, запланований на 3 грудня, повідомляє прес-служба "Артеку".

"Вперше за всю історію артеківського руху представники 14 країн зберуться на віртуальний форум, аби обговорити можливості співпраці артеківців в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Участь у форумі підтвердили представники США, Німеччини, Росії, Фінляндії, Швеції, Казахстану, Бахрейну, Марокко тощо. Україну представлятимуть Київ, Крим, Миколаїв, Хмельницький, Харків, Херсон, Луганськ і Запоріжжя.

На сьогодні світова артеківська спільнота налічує близько 1 млн. 500 тис. осіб. "Це різні за національністю, за фахом і за характером особистості, яких поєднують спільні світоглядні позиції, спільні спогади та інтереси. Їх поєднує "Артек", - кажуть у дитячому центрі.

У порядку денному форуму - декілька питань, зокрема: сьогодення центру і перспективи розвитку, "роль громадськості в реалізації місії "Артеку" і організація взаємодії артеківців в різних куточках планети".

Головними спікерами київської студії будуть голова Міжнародної асоціації народної дипломатії Олена Капінос, художник, артеківець 1970-х Ігор Стєпанов, керівник центру перспективного розвитку "Артеку" Віктор Книш.