ВІЛ/СНІД набирає обертів: щодня помирає 7 українців

На тлі позитивних світових тенденцій в Україні епідемія ВІЛ далі поширюється найшвидшими темпами у Східній Європі.

Про це заявили представники програма ООН UNAIDS в Україні з нагоди Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІД, передає ВВС.

Щодня від СНІДу в Україні помирає в середньому 7 людей. Але неурядова організація Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні вважає, що на тлі подальшого зростання епідемії ВІЛ/СНІД, темпи росту поширення СНІДу в Україні трохи знизилися.

Так, за першу половину 2009-го року зафіксовано 2214 нових випадків СНІДу, у той час як за аналогічний період 2008-го року було зареєстровано 2297 таких випадків. Смертність від СНІДу за аналогічний період також знизилась майже на 8% (з 1370 до 1262 випадків).

Наразі в Україні, за даними ООН, заражені, щонайменше, 1,6% дорослого населення, повідомляє Радіо Свобода.

За даними Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД, лікування антиретровірусними препапаратами отримують 14 256 українців.

Але за оцінками фахівців лише третина ВІЛ інфікованих в Україні знають, що вони є носіями вірусу імунодефіциту і тому можуть бути чинниками поширення хвороби.

Міжнародні установи та неурядові організації закликають українську владу працювати над інформуванням населення про загрози, а також усувати дискримінацію уражених ВІЛ інфекцією.

Активісти вказують, що дискримінація ВІЛ інфікованих не лише порушує їхні людські права, але й змушує людей замовчувати хворобу, а це може сприяти її поширенню.

Всесвітня організація охорони здоров`я має нові вказівки стосовно лікування пацієнтів з Вірусом імунодефіциту людини, що може вдвічі збільшити кількість людей, яким дають антиретровірусні препарати.

ВООЗ рекомендує, щоб лікування починалося на рік-два раніше ніж рекомендується зараз, оскільки нові дослідження виявили, що такий крок, хоч і коштуватиме багато грошей, все ж може значно збільшити шанси інфікованих на виживання.

Це означає, що загалом у світі додатково від трьох до п`яти мільйонів людей матимуть право на такі ліки.

Також організація каже, що ВІЛ-позитивні вагітні жінки та матері повинні приймати антиретровірусні препарати, щоб зменшити ризик передачі вірусу дітям.

Українська правда. Життя