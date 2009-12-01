2-річна дитина вижила після падіння з четвертого поверху в Криму

Нещасний випадок у Армянську

2-річну дитину доставили з травмами до лікарні після падіння з четвертого поверху в місті Армянськ у Криму, повідомляє прес-служба кримського управління МНС. "Внаслідок падіння з висоти хлопчик одержав черепно-мозкову травму, удар головного мозку, тупу травму живота", - інформують рятувальники. Нещасний випадок стався 30 листопада.

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