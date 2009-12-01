Туман погубив росіянина в Криму
10:13, 01 грудня 2009Крым
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Renault таранив ВАЗ
Громадянин Російської Федерації загинув в туман в аварії в східному Криму, повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції.
Автомобіль Renault Logan під управлінням мешканця російського міста Ставрополь на 376 кілометрі автодороги Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч врізався в ВАЗ-2108, що стояв попереду.
48-річний водій «вісімки» з Новоросійська від отриманих травм помер на місці аварії.
ДТП сталося 30 листопада.
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