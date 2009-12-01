Туман погубив росіянина в Криму

Громадянин Російської Федерації загинув в туман в аварії в східному Криму, повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції.

Автомобіль Renault Logan під управлінням мешканця російського міста Ставрополь на 376 кілометрі автодороги Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч врізався в ВАЗ-2108, що стояв попереду.

48-річний водій «вісімки» з Новоросійська від отриманих травм помер на місці аварії.

ДТП сталося 30 листопада.